James Gunn sicuro | Nessuno può mettere Sgt Rock e Swamp Things all’angolo

Il co-capo dei DC Studiosha difeso la sua decisione di concentrarsi su alcuni dei personaggi più “di nicchia” della compagnia durante lo sviluppo di una serie di film e show televisivi. Il regista ha risposto a un utente della piattaforma di social media Threads, che ha criticato alcune delle scelte creative di, in particolare quelle di Sgt.Thing, protagonisti dei loro progetti.ha spiegato perché questi personaggi meritano i riflettori tanto quanto alcuni dei personaggi più importanti della DC.“Non metteteThing nell’angolo”, ha scritto. “È un progetto in fase di sviluppo che abbiamo annunciato, ed è un personaggio incredibilmente noto, non solo con alcuni dei più grandi fumetti di tutti i tempi, ma anche con una serie cinematografica di successo e un proprio show televisivo, cosa che si può dire solo di una manciata di personaggi DC”.