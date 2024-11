.com - Israele: raid nel cuore di Beirut. Nel mirino vertici di Hezbollah. Morta una donna, forse rapita come ostaggio il 7 ottobre

Sarebbero scampati miracolosamente all'attacco di, alcunidi. L'obiettivo sarebbe fallito, ma il massiccio attacco israeliano con bombe anti bunker nel quartiere centrale di Basta el-Faouqa a, alle 4 del mattino di oggi, 23 novembre 2024, ha provocato il crollo di un edificio di 8 piani, 15 morti e decine di feriti. Unisraeliano rapito il 7, una, risulterebbe ucciso. Ilè arrivato senza preavviso: il portavoce in lingua araba dell'Idf non ha inviato alcun messaggio ai civili per chiedere di evacuare per tempo, lasciando immaginare che il bersaglio fosse di grosso calibroL'articoloneldi. Neldiunail 7proviene da Firenze Post.