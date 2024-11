Sport.quotidiano.net - Inter esagerata, manita da vetta. Cinque gol in 25 minuti a Verona. Rinasce Correa, Thuram dominatore

gol in venti. C’è da cercare nel libro dei record per capire chi ha fatto meglio dell’vista ieri a. Un confronto impari, col quale i campioni d’Italia tornano al meglio dopo la sosta per le nazionali. L’approdo inalla Serie A, aspettando Napoli-Roma, avviene lasciando a riposo un po’ di pedine sia dall’inizio (in ultimo Lautaro al mattino per una febbre che lo ha costretto a tornare a Milano) che a gara in corso. "Non era una sfida semplice, ma è statapretata benissimo fin dal 1’, nonostante l’avversario abbia cambiato assetto all’ultimo - dice Simone Inzaghi in conferenza stampa - È solo la prima di nove gare che avremo da qui a fine dicembre. Sarà un viaggio lungo". Il match vive di un paio di sliding doors in partenza, quando Sommer vede arrivare gli unici due tentativi rilevanti dell’Hellas (in ritiro da ieri sera).