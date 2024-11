Inter a Verona è nata la Thu-Co | scelta vincente di Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Thu-Co. La vittoria di, oltre ad essere fondamentale ai fini della classifica, ha certificato la rinascita inaspettata di Joaquin Correa. Il “Tucu” ha segnato il goal che ha sbloccato il match, oltre a fornire due assist a Thuram e Bisseck e colpire due legni. Una prestazione sontuosa alla quale il numero 11 dovrà dare continuità se vorrà tornare stabilmente tra le rotazioni di Simone. Un’altra cosa molto importante è stata l’intesa con Marcus Thuram., ala Thu-CoOrmai ci si diverte a coniare nomi per le coppie d’attacco dell’degli ultimi anni: si è passati dalla Lu-La alla Thu-La, passando per la Dze-La. La partita di ieri ha fatto nascere la Thu-Co, con il numero 9 ed il numero 11 assoluti mattatori del match. In particolare, il goal dell’1-0 segnato ha mostrato quanto i due si cerchino e si trovino a meraviglia.