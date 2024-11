361magazine.com - Greta Rossetti critica Federica del Grande Fratello: “Ambigua, non mi piace”

si è scagliata controndola aspramente per il suo triangolo amoroso con Stefano e Alfonsocontrodel. Durante la diretta di ieri seraha ammesso di voler stare con Alfonso, con il quale ha avuto una relazione durata otto anni. La reazione dinel post puntata è stata immediata. Secondo l’ex concorrente del GF che lo scorso anno ha vissuto il triangolo amoroso con Perla e Mirko, la scelta disarebbe solo televisiva.La ragazza, proprio come, proviene da Temptation Island dove ha lasciato Alfonso e dove ha conosciuto Stefano, entrambi ora concorrenti insieme adel.Leggi anche–> Basciano scarcerato, lo sfogo notturno contro Sophie Codegoni, dopo aver visto qualche spezzone del format su, ha espresso il suo parere: “A vedere questa puntata, a mio avviso, lei ha fatto una scelta televisiva per avere consensi.