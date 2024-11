Sport.quotidiano.net - Genoa-Cagliari 2-2: i rigori di Marin e Piccoli negano la prima gioia a Vieira

Genova, 24 novembre 2024 – Nel giorno del debutto sulla panchina del Grifone di Patricksi spartiscono la posta in palio nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A. Sfida che parte molto forte, con l'arbitro Sozza subito richiamato al Var per un tocco di mano di Thorsby che porta al rigore, poi realizzato, di Razvandopo appena otto minuti. La squadra dinon ci sta e reagisce subito trovando il pari dopo appena quattro minuti con Frendrup che è nel posto giusto al momento: rinvio di Mina sui piedi del centrocampista che all'altezza del dischetto calcia e fa pari. Nella seconda metà di primo tempo i ritmi si abbassano e si va a riposo in parità. Nella seconda frazione è sempre ila fare la partita, con Miretti molto ispirato che trova il gol al 59' e propizia un paio di occasioni poi non concretizzate dai compagni.