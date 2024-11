Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, scavi visitabili in anteprima

I lavori di scavo e studio dei reperti archeologici nella zona di via della Madonna asono ripresi. A darne notizia è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che esplicita anche come la zona, a seguito di un intervento preventivo su una nuova edificazione, abbia permesso di identificarla "come vero e proprio distretto produttivo delle note anfore vinarie ‘tipo’, ampiamente attestate nel modo romano tra la fine del I secolo e l’inizio del III secolo d.C". Vista l’importanza dei risultati delle indagini archeologiche preventive, concluse nel dicembre 2023, la Soprintendenza aveva candidato il prosieguo deglial Ministero della Cultura, che ha assegnato al progetto 70.000 euro a copertura totale dei costi.