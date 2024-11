Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, il director è fan di Xbox e vuole portare il gioco sulle console Microsoft

Naoki Hamaguchi, gamedi, ha alimentato le voci che vogliono i remake della serie con protagonista Cloud in arrivo suSeries XS, precisando di essere un fan delle nuove.Come riportato da Windows Central, Hamaguchi ha preso parte in queste ore ad una nuova intervista con GamesRadar, affermando che in quel di Square Enix hanno intenzione di proseguire con la direzione del multipiattaforma intrapresa ormai qualche mese fa, precisando inoltre che è stato proprio l’intera industria ad abbracciare il rilascio su più piattaforme possibili.Naoki Hamaguchi ha affermato quanto segue:“Per quanto riguarda7, al momento non c’è niente che possiamo dire, ma certamente voglio7 e la serie Remake al maggior numero possibile di giocatori.