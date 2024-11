Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli | tutti i vincitori della XVI Edizione

Leggi su Ildenaro.it

Dopo 11 giorni, 33 film in concorso, otto eventi internazionali e più di 40 ospiti provenienti da più parti d’Italia e del mondo, cala il sipario sulla sedicesimadeldeldeidi, che ha messo al centro il temacostruzionepace. Il XVIdeldeidi, intitolato “Costruiamo una Cultura di Pace”, si è concluso il 22 novembre 2024 con la proclamazione dei filmdelle diverse sezioni di concorso.Il premio Ambasciata Svizzera per la Pace è stato assegnato al film “Shalom-salaam–peace” di Alexia Tsouni, proveniente dalla Grecia. Il premio Platea Diffusa è stato vinto dal film argentino “Una canción para mi tierra” di Mauricio Albornoz Iniesta. Il premio “Mario Paciolla” è stato conferito al film italiano “The last island” di Davide Lomma.