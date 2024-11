Universalmovies.it - Dragon Trainer | Una featurette porta il pubblico a Berk

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures è tornato a promuovere, l’adattamento live action dei romanzi firmati da Cressida Cowell.Dopo il lancio del teaser trailer,– o How To Train Yourcome viene chiamato negli USA – torna nuovamente protagonista in rete attraverso una splendida. Nel video in questione il regista Dean DeBloisilalla scoperta del suo film, tra immagini di repertorio, sequenze dal backstage ed scene inedite rispetto al teaser trailer.Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 13 giugno 2025.Il Teaser TrailerNote di ProduzioneDal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo.