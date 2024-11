Quotidiano.net - Difendiamo le donne. Uniti contro la violenza. Funaro: "La prevenzione parte dalle nostre scuole"

FIRENZE Un anno fa il femminicidio di Giulia Cecchettin scosse le coscienze di tutte e tutti noi. Grazie all’iniziativa organizzata assieme a La Nazione, in tantissimi sull’arengario di Palazzo Vecchio facemmo rumore, come chiese la sorella di Giulia. Oggi il suo ricordo vive e ci chiama a fare ancora di più. Abbiamo fatto rumore, ma non è bastato. Continueremo a farlo. Lo dobbiamo a Giulia e a tutte levittime della. Siamo sempre stati a fianco delleche in tutto il mondo lottano per rivendicare i loro diritti. Nell’ambito delle iniziative del Comune sul 25 novembre allo spazio Alfieri verrà proiettato a ingresso libero il film di Nader Saeivar “La Testimone - Shahed”, in cui si racconta la discriminazione dellein Iran e la lotta di una di loro, alla presenza dell’associazione Donna Vita Libertà e della Casa delle