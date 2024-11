Ilrestodelcarlino.it - Cena di solidarietà con Nicolò Govoni, il giovane scrittore fondatore di Still I Rise

Bologna, 24 novembre 2024 – Unaall’insegna dellae un’occasione unica per incontrare, classe 1993,e attivista per i diritti umani originario di Cremona, ceo di, già nominato individualmente al Nobel per la pace nel 2020 e, tre anni dopo, con la stessa organizzazione da lui fondata che costruisce scuole in tutto il mondo – da Nairobi a Bogotà – per i bambini meno fortunati. Giovedì 28 novembre (ore 21,30) il Tuday Conad di via Indipendenza 11, in centro a Bologna,rverà uno spazio ae ai suoi sostenitori (sui socialpuò contare sull'affetto di quasi 500mila followers). Nel corso della serata, insieme a Giulia Cicoli, direttrice Comunicazione e fundraising,condividerà con i partecipanti la storia di, nata nel 2018 per rispondere a una delle crisi migratorie più grave della nostra epoca, quella siriana, e i progressi dei progetti che stanno cambiando la vita di tanti bambini e adolescenti.