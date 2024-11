Calciomercato Inter pista calda dalla Spagna per la difesa

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’, reducestorica conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella, ha vissuto un inizio di campionato stentato rispetto a un anno fa; un momento di alti e bassi, soprattutto nelle prime fasi, che in Viale della Liberazione si è analizzato, in parte corretto e che non dovrà ripetersi onde evitare distacchi troppo elevati in campionato, dove i Campioni d’Italia inseguono il Napoli capolista, a braccetto con Lazio, Atalanta e Fiorentina a -1. Dopo una stagione memorabile, culminata con il trionfo del tricolore nel Derby della Madunina del 22 aprile scorso, la Beneamata non si accontenta: l’obiettivo è il bis in Serie A e un cammino altrettanto prestigioso in Champions League. Tuttavia, nonostante i rinforzi estivi, la rosa di Simone Inzaghi mostra ancora alcuni punti deboli.