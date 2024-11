Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. La Cittadella a Castelmaggiore. Colpo Montombraro: preso Rizzo

Ilgrosso è del: il tandem Salvioli-Olivetti ha chiuso per l’arrivo in attacco di Alex(’98), nella prima parte di stagione in Eccellenza al Sant’Agostino e nelle precedenti 4 a La Pieve con cui ha segnato 34 reti, dopo aver vestito anche le maglie di, Fiorano, Bagnolese, Modenese e Campagnola.potrebbe essere in campo già oggi contro il Casalgrande. Serie D. Nella 13^ giornata lacerca il 5°esterno alle 14,30 asul campo del Progresso (al completo) che è a -3 e ha vinto 3 delle ultime 4 gare. Senza Bertani, Fontana, Mondaini e Tesa, tornano Sabotic e Martey da squalifica, prima convocazione per il nuovo Mata ex Ciliverghe. La 13^ giornata (14,30): Lentigione-Corticella, Progresso-, Sasso M.-Riccione, Sammaurese-Fiorenzuola, Ravenna-Tau, Piacenza-Imolese, Tuttocuoio-Forlì, Prato-Zenith, Pistoiese-San Marino.