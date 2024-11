Quotidiano.net - Bombe israeliane su Beirut: è strage. Ma il raid contro Hezbollah fallisce. Il caso Netanyahu divide ancora

Resta profonda la frattura internazionale sui mandati di arresto spiccati dalla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Ajail premier israeliano Benjamine l’ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e criminil’umanità attribuiti loro nel contesto della guerra a Gaza. Da un lato l’Alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrell ha replicato al premier israeliano escludendo che "la decisione della Cpi abbia a che vedere con l’antisemitismo o che sia di carattere politico". Borrell ha ricordato ai Paesi europei che avessero riserve che essa è comunque "vincolante" per tutti. Dall’altra parte dell’oceano il presidente Joe Biden ha rincarato la dose: "La Cpi non aveva giurisdizione in materia e la Casa Bianca respinge in pieno la sua decisione" ha affermato un portavoce della sua amministrazione citato dal Times of Israel.