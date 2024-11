Oasport.it - Berrettini un esempio: “La Coppa Davis è il sogno di un bambino. L’Inno mi emoziona, vivo per questo”

Matteoha sconfitto Botic van de Zandschulp in due set e ha così regalato all’Italia il primo punto nella finale della2024. Il tennista romano ha regolato l’olandese con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco: tutto è stato davvero molto facile per l’azzurro, che ha operato il break decisivo nel nono game del primo set e che ha strappato il servizio all’avversario nel terzo e nel settimo gioco del secondo parziale, chiudendo i conti di forza.Il numero 35 del mondo è stato nettamente superiore rispetto al numero 80 del ranking ATP e ora passa il testimone a Jannik Sinner, che affronterà Tallon Griekspoor nel secondo singolare sul cemento indoor di Malaga: un’affermazione del fuoriclasse altoatesino, ampiamente favorito nel pronostico, regalerebbe all’Italia la seconda Insalatiera consecutiva, la terza della nostra storia.