Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano: “Non sono uno stalker”, le prime dichiarazioni dopo la scarcerazione

Leggi su Anticipazionitv.it

Scarcerato in meno di 24 ore dall’arresto e con l’ordinanza di allontanamento da Sophie Codegoni revocata,ha deciso di esrsi pubblicamente sulla vicenda. In un breve comunicato,ha respinto le accuse di stalking e ha parlato del suo stato d’animogli eventi delle ultime ore. Ecco le sue: “Nonuno”“Nonuno, e non ho mai voluto creare paura o disagio a Sophie,” ha dichiarato, parlando per la prima voltala. Ha poi aggiunto: “Cistati fraintendimenti e incomprensioni che hanno portato a una situazione che non rispecchia chirealmente.”ha espresso il suo sollievo per la decisione del giudice e la fiducia che la vicenda si risolva senza ulteriori complicazioni.