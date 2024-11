Agi.it - Viene molestata e si lancia da un'auto in corsa, un arresto a Napoli

AGI - Rapina e violenza sessuale. Sono le contestazioni mosse a un uomo di 38 anni del Casertano arrestato dalla polizia ain viale Fratelli Grimm dopo che una persona che passava in zona inaveva segnalato ai numeri di emergenza che una donna che si erata da una vettura in movimento. Gli agenti intervenuti hanno accertato che una ragazza di 19 anni, in corso Umberto, era salita a bordo di un'scambiandola per il taxi che stava attendendo per fare rientro a casa. Durante il tragitto, il conducente l'aveva toccata nelle parti intime e, al suo rifiuto di consumare un rapporto, l'aveva presa a schiaffi, sottraendole con forza il telefono cellulare e continuando ad importunarla. Così, la ragazza, nel tentativo di sottrarsi alle violenze, aveva aperto la portiera nonostante la vettura fosse in movimento.