Una pizza per una lezione di autodifesa. L'idea di una ristoratrice contro la violenza sulle donne

AGI - Unain difesa delle donne. “Il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione delladonne, è l'occasione non solo di parlare di un tema, purtroppo, sempre più di attualità, ma è anche il modo per dare un aiuto concreto alle donneil dilagare della. E Katia Coppola, napoletana e fondatrice della omonima catena di ristorazione insieme ai due fratelli, ha deciso di offrire unadia tutte le donne che lunedì acquisteranno nelle loro pizzerie a Milano, Bergamo, Como e Como Lago, una‘Nastro rosso'. Un nome simbolico e già evocativo. “Lasi chiama 'Nastro rosso' perché 'in primis' è il simbolo che si abbina alla giornata del 25 novembre e poi il rosso per me è il colore della passione, della donna” spiega Katia Coppola all'AGI.