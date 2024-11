Bergamonews.it - Sulle fasce si vola, gli attaccanti incidono sempre. E Lookman è ancora MVP

Parma-Atalanta 1-3, le pagelleCarnesecchi 7 – Poche parate, ma decisive: è la caratteristica dei grandi portieri.Kossounou 6.5 – Buona gestione della partita senza grosse sbavature.Hien 6 – Alti e bassi, qualche difficoltà rispetto al solito: Cancellieri lo fa secco sul gol.Toloi 5.5 – Più in difficoltà degli altri, ma senza ritmo partita era difficile pretendere qualcosa di diverso. Importante averlo comunque ritrovato.(82? Scalvini ng – La seconda più bella notizia dopo i tre punti: bentornato, Giorgio!)Bellanova 7.5 – Un treno in corsa che non si ferma mai: il Parma gli lascia la profondità e lo spazio ed è l’errore più grande che possa fare. Un solo assist, potevano essere anche di più.(70? Cuadrado 7 – Come il numero di maglia: entra perchè ci sono spazi da attaccare. Assist a referto per il gol che chiude tutto.