Su WhatsApp arriva la trascrizione dei messaggi vocali

Dalla voce al testo per agevolare chi non vuole ascoltare i file audio ricevuti in chat.lancia finalmente una delle funzionalità più attese dagli utenti, perché ladeiè una soluzione ideale per diversi motivi. Un rimedio contro i monologhi di amici e colleghi, ma anche per visualizzare avvisi o informazioni durante una riunione e in tutte le altri situazioni in cui si impegnati in contesti che richiedono silenzio. Concetto che vale capovolgendo la scena, cioè negli ambienti troppo rumorosi, come lo stadio, un concerto o quando si va al cinema e a teatro. O ancora, più semplicemente perché non si ha voglia di impiegare troppi minuti per ascoltare un discorso, quando si ha la possibilità di leggere il testo nel momento in cui lo si desidera. Diversi motivi, dunque, e un annuncio che accontenta tutti, quello fatto da Mark Zuckerberg, perché è la classica funzione win-win, che non limita o lascia indietro nessuno.