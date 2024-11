Lanazione.it - "Sportello Amico" nuovo servizio. Sanità, documenti, biglietti e Pin

Arriva a Piancastagnaio “” unche l’amministrazione comunale insieme alla “ Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio“ renderà operativo a partire dal prossimo 2 dicembre con un proprio ufficio situato nel Palazzo Comunale. L’iniziativa che si inserisce nel programma elettorale della lista civica “L’ora di Piano“ che amministra il paese dallo scorso mese di giugno è stata ufficialmente presentata ieri mattina nel municipio dall’assessore al decoro urbano ee dal governatore della Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio Pierangelo Fabbrizzi., come hanno illustrato l’assessore Giglioni e il governatore Fabbrizzi vuole essere un punto di riferimento ed aiuto per la popolazione per lo più anziana che trova difficoltà nell’accesso ai normali e quotidiani servizi oggi collegati ad internet e al mondo dell’informatica.