Sophie Codegoni, le rivelazioni su Basciano: "Vivevo nella paura"

A 24 ore dall’arresto di Alessandro, alcuni quotidiani hanno riportato le parole di, quello che la modella avrebbe messo a verbale in questi due anni di querele. Su La Repubblica si legge: “‘Mi seguiva anche in treno,’, queste le sue parole. La modella ha messo a verbale due anni di minacce e persecuzioni dell’ex, ora arrestato. La denuncia dicontro l’ex compagno Alessandroviene depositata il 9 dicembre scorso ai carabinieri di Porta Garibaldi“.L’episodio del treno è stato confermato anche da Il Giorno: “L’8 novembre 2023, la ragazza si ritrova l’ex persino sul vagone del treno che ha appena preso in Centrale: “Adesso mi fai, cosa ci fai qui?”, la reazione terrorizzata“.Il noto quotidiano ha fatto sapere che in una denuncia laavrebbe parlato di un altro episodio inquietante che risale al 2 dicembre 2023: “Lei si accorge che c’è qualcuno dietro la porta di casa, sul pianerottolo: guarda dallo spioncino e nota un uomo che sta scattando foto con uno smartphone.