Sonia Bruganelli eliminata da Ballando con le Stelle 2024 | perde allo spareggio

Milly Carlucci apre la nona puntata dicon le, il dance show di successo condotto in prima serata su Rai1 con loprogrammato dalla fine della scorsa puntata tra le seguenti tre coppie: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;e Carola Aloia.dacon leLa puntata del 23 novembre dicon leinizia lo. La prima coppia a scendere in pista è quella formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Paso doble per loro. Lei praticamente ha eseguito tutta la coreografia solo su un piede. “Encomiabile il coraggio di Anastasia dopo quello che aveva combinato Francesco” commenta Lucarelli.Scendono in pista poi per una Salsa, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.