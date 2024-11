Ilgiorno.it - Si chiama “La scuola si fa città”. Centro e periferie senza confini

Leggi su Ilgiorno.it

L’obiettivo è rigenerare i luoghi per arrivare a rigenerare le comunità che li frequentano attraverso azioni fisiche, quindi immediatamente visibili, e azioni “immateriali”, il tutto a partire da una cospicua dotazione finanziaria che sfiora i 18 milioni di euro. Il progetto si“Lasi fa”, è stato presentato ieri a Palazzo Malinverni e oggi decollerà con un incontro pubblico nell’auditorium della secondaria “Bonvesin della Riva”. Le nove azioni che compongono il corpus di “Lasi fa” discendono dai tre obiettivi del progetto: Innovare, Rigenerare e Connettere. In questi contenitori si trova un po’ di tutto con l’unico, comune obiettivo di mettere in connessione luoghi e persone. Un esempio? L’azione denominata “Community hub complesso ex edificiosuperiore di via Verri” ha come obiettivo riqualificare l’ex Liceo classico di di via Verri per realizzarvi un community hub pensato e destinato a giovani, in particolare pendolari che arrivano inper frequentare le scuole.