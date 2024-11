Spazionapoli.it - Scudetto, il Milan ci crede ancora: il messaggio di Fonseca è rivolto anche al Napoli

Nonostante uno scialbo 0-0 contro la Juve una classifica che si fa sempre più preoccupante, il tecnico delPaulosembra comunque non perdere la fiducia sulle aspirazioni tricolore dei rossoneri.Ilè atteso da un impegno che può dire molto sullo stato attuale di forma della squadra di Antonio Conte, che sarà monitorata dalle altre squadre che sono in questo momento nel gruppone in testa alla classifica. Dalla sfida di questa sera tra ile la Juventus, però, arriva un risultato che potrebbe far comodoai partenopei: uno 0-0 molto noioso per due squadre che hanno scelto prima di non farsi male, ancor prima che preparare una partita d’attacco. Nel caso in cui ildovesse portare a casa i tre punti contro la Roma di Claudio Ranieri, gli azzurri potrebbero guadagnare due punti sulla compagine di Thiago Motta e su quella allenata da Paulo