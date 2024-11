Notizie.com - Sciopero treni 23-24 novembre: ridotte le fasce di garanzia, si parla anche di Giubileo

Lodeiindetto tra il 23 e il 24prenderà il via, nonostante le parole del Garante. Sarannoal minimo ledi.Città per città stanno uscendo tutte le indicazioni,se continuano a essere sempre meno igarantitinellecalde soprattutto perché tutto il fermo avverrà durante il weekend e dunque non in giornate lavorative.23-24ledi(ANSA) Notizie.comNel frattempo si torna aredella questione legata al, su iniziativa della Commissione disugli scioperi è stato sottoscritto un protocollo tra le parti. Questo stabilisce che durante i momenti clou del prossimo anno, considerato Santo dalla chiesa cattolica, non ci saranno scioperi. Questo perché eventuali stop potrebbe portare a una significativa diminuzione della partecipazione.