361magazine.com - Sarah Scazzi, Michele Misseri in tv a FarWest: “Il mio carcere è essere tornato a casa”

Leggi su 361magazine.com

è stato ospite per la prima volta in uno studio televisivo. Aha dichiarato: “Sabrina e Cosima, perdonatemi per quello che ho fatto”Il delitto di Avetrana torna in tv da Salvo Sottile a. Per la prima volta in uno studio televisivo,in libertà a febbraio del 2024, zio di, la 15enne uccisa il 26 agosto 2010, fa un appello:“Sabrina e Cosima, perdonatemi per quello che ho fatto. Cosima non ti ho mai messo in mezzo, ma Sabrina me l’hanno fatta mettere in mezzo, non è stata colpa mia, mi hanno imbambolato tutti, mi hanno portato in garage con i tranquillanti. Non ricordo niente. Forza e coraggio vedrai che ce la faremo”.In studio,ha ribadito ancora una volta dilui l’unico colpevole dell’omicidio di