Gaeta.it - Reggio Emilia: La Stradale Sequestra 43 Veicoli Senza Assicurazione in Meno di un Mese

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti operazioni della Poliziadihanno portato alla scoperta di un preoccupante numero diche circolano sprovvisti di copertura assicurativa. Negli ultimi trenta giorni, ben 43 automobili sono statete, evidenziando una situazione che mette in discussione la sicurezzae il rispetto delle norme. L’ultimo caso ha coinvolto un’anziana signora di quasi 80 anni, che, a bordo di una Lancia Ypsilon, procedeva da cinque annipolizza assicurativa.L’operazione della PoliziaLa Poliziadiha intensificato i controlli lungo le strade, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti e combattere l’illegalità. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno notato una Lancia Ypsilon che circolava sulla Statale 9, conosciuta anche come Via