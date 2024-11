Agi.it - Quorum raggiunto alla Costituente M5s, Conte mette all'angolo il No

AGI - Primo giorno di 'congresso'. Nova entra nel vivo. Oltre tremila i partecipanti, tanti big del Movimento 5 stelle, tra parlamentari ed ex. Spicca qualche assenza, come quella dell'ex ministro, e attuale componente del Comitato di garanzia, Danilo Toninelli, mentre potrebbe arrivare domani l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Beppe Grillo non si è fatto vivo in alcun modo, almeno al momento. Intanto, la notizia arriva a fine pomeriggio, e la dà, dal palco, lo stesso Giuseppe, è statoildei votanti. Passa, insomma, la sua linea, quella che ha invitato tutti gli iscritti a partecipare. "È la vittoria di chi ha deciso di decidere", scandisce, dopo che il timore dell'astensionismo aveva permeato la vigilia. Ma tant'è. Adesso, ancora a maggior ragione, il drappello della ventina di snti che al grido "Dimissioni, siete come il Pd, dopo due mandati a casa" aveva interrotto la manifestazione, resta in sottofondo.