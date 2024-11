.com - Promozione / Lunano conferma il buon momento, per il Marina doccia fredda al 90?: 1-1

Leggi su .com

Squadra di Profili in vantaggio con Maiorano ma viene raggiunta sul finale grazie ad un rigore trasformato da PagliardiniVALLESINA, 23 novembre 2024 – Un ottimoferma sul pari il, in una partita dove i padroni di casa, ai punti, avrebbero forse meritato qualcosa di più.Si decide tutto sul finale di gara: prima il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti che Adebiyi è bravo a respingere con le gambe; sulla ribattuta, tuttavia, Maiorano (foto primo piano) è il più lesto ad avventarsi sul pallone e mette in rete.Al novantesimo Pagliardini si gira in area e viene agganciato da un avversario: anche qui l’arbitro assegna il penalty, ed è lo stesso Pagliardini a trasformarlo per la sua quinta rete stagionale che vale l’1-1 finale.In precedenza, sempre nella ripresa, il numero 7 biancoverde aveva avuto un’altra colossale opportunità a conclusione di un’ottima ripartenza, ma da pochi passi non è riuscito a centrare lo specchio, con la sfera che è terminata alta.