Quifinanza.it - Niente incentivi per i medici che fanno il turno di notte, c’è lo stop delle Regioni

Nel decreto approvato dal Governo la scorsa estate per combattere le lunghe attese in sanità, è stata introdotta una significativa agevolazione: una flat tax al 15% sugli straordinari dei. In pratica, i camici bianchi che lavorano oltre il lorovedranno ridursi le tasse sulle prestazioni extra. Tuttavia, subito dopo l’approvazione del decreto, moltehanno rallentato nell’applicazione della misura, decidendo inoltre che lo sconto fiscale non sarà applicato sugli straordinari notturni, cioè su quei turni che comportano le maggiori difficoltà.Lo fa notare il sindacato deiCimo-Fesmed, segnalando la situazione grottesca al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia.Le due norme che lenon stanno seguendoTutto è iniziato lo scorso giugno con l’approvazione del decreto sulle liste d’attesa, successivamente convertito nella legge 107/2024, che ha introdotto un incentivo fiscale sulle prestazioni extra per incentivare ia lavorare oltre il loro