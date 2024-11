Spazionapoli.it - Napoli Primavera, torna un attaccante: ecco i convocati di Rocco

il nuovo acquisto deltra ii giocatori a disposizione di misterper la sfida alla Ternana. Illotta per continuare la marcia verso la Promozione e sfida la Ternana dell’ex Parma e Livorno Stefano Morrone. Dopo la pausa per la sosta, gli Azzurrini vogliono dare seguito alle sei vittorie di fila che hanno permesso alla squadra di restare ai vertici della classifica. Al primo posto il Frosinone, che giocherà contro il Bari.La squadra di Darioritrova tra iil nuovo acquisto Della Salandra, l’che l’anno scorso giocava proprio nella Ternana in cui ha segnato 4 gol tra tutte le competizioni (in 13 presenze). Regolarmente a disposizione Popovic, impegnato pochi giorni fa in Nazionale under 19 contro Armenia e Croazia.