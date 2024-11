Movieplayer.it - Napoli - New York, intervista a Pierfrancesco Favino: "Il cinema? È la casa di tutti"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è un commissario di bordo per Gabriele Salvatores, ruolo per cui ha dovuto "sporcare" il suo ottimo inglese. E poi: il ricordo del suo primo film al(con il papà) e il potere dell'empatia. In sala.è uno degli attori italiani più apprezzati all'estero e ha dimostrato di saper recitare in inglese con un ottimo accento. Per il suo ultimo film,- New, al, Gabriele Salvatores gli ha chiesto però di fare un lavoro inverso: ovvero di sporcare la sua buona pronuncia british, facendo emergere tutta la propria italianità. L'interprete ha infatti il ruolo di Domenico Garofalo, commissario di bordo della Victory, nave che, come suggerisce il titolo, parte dall'Italia per arrivare in America. A bordo ha a che fare sia con i passeggeri di prima classe, sia con quelli di .