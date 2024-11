Napoli maxi sequestro ordigni e botti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Blitz dei carabinieri dicontro le "bombe del campione in vendita",fuochi edi Capodanno illegali. Le tipiche cipolle,in sostanza,che portano di solito il nome d'un campione sportivo del momento.Le indagini hanno portato a Pozzuoli (Na). Durante il blitz in un appartamento di un 24enne incensurato dell'area Flegrea,i militari hanno trovato 486illegali di vario tipo per un peso totale vicino ai 50 kg Tra gli,anche le tipiche cipolle", una delle quali chiamata la "bomba Sinner".