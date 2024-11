Quotidiano.net - Morandi 80. Nuovo album di compleanno

La copertina un po’ alla Henry Salvador racconta un Gianniin bilico tra passato e presente, attorniato per quegli ottant’anni che compie l’11 dicembre da uno stuolo di amici. IlL’attrazione arriva nei negozi – digitali e no – due giorni dopo col brano omonimo firmato dall’amico Jovanotti e prodotto da Michele Canova. Sembra si sia materializzata per un attimo pure la tentazione di presentarlo in gara a Sanremo, ma poi l’idea è rientrata lasciando spazio a una pubblicazione più aderente alla data del. A impreziosirlo innanzitutto la presenza di una Banane e lampone in duetto con Annalisa. Incontro atteso da tempo, anche per il fatto che la cantante savonese ha come manager Raffaele Checchia, compagno di Mariannae quindi per Gianni una frequentazione abbastanza assidua.