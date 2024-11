Oasport.it - Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Gurgl. Lara Colturi regala un podio storico all’Albania

ha vinto lodi, terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, che aveva concluso al comando la prima manche, ha ben gestito la situazione nella seconda parte di gara e ha conquistato il suo 99mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.La 29enne di Vail ha ben domato la difficile neve austriaca, non ha incespicato dopo una piccola sbavatura nel settore iniziale, ha fatto velocità nel finale e ha chiuso con il tempo complessivo di 1:40.22 (49.14, quinto tempo di manche). L’americana ha replicato l’affermazione ottenuta settimana scorsa a Levi e ora tenta l‘allungo in classifica generale: 97 punti di vantaggio sull’austriaca Katharina Liensberger, 114 sulla tedesca Lena Duerr, 118 sulla svizzera Camille Rast e 145 sulla nostra Federica Brignone (assente a questo appuntamento).