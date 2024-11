Ilgiorno.it - Margherita uccisa dal figlio Corrado Paroli: “Sul letto gli abiti per il funerale”

Cassina Valsassina (Lecco), 23 novembre 2024 – All’ultimo atto era una tragedia già scritta. Le disperate lettere d’addio imbucate nella cassetta delle posta dell’ex moglie. Le indicazioni sul suo. L’abito scuro e le scarpe eleganti per seppellire la madre. Le scatole di barbiturici per porre fine a due vite. Nonostante abbia pianificato ogni dettaglio con cura maniacale, è andato però in scena un finale diverso: mentre la mamma è morta come aveva programmato, lui invece no, salvato in fondo proprio dalla ex moglie a cui voleva imputare la tragedia. Non è più un mistero da risolvere il ritrovamento, avvenuto lunedì mattina, del cadavere di una donna a Cassina Valsassina e delincosciente accanto a lei.Colombo, vedova di 73 anni, non è morta, è stata. E a togliergli la vita è stato il, operaio di 48 anni, che l’ex genero, il consigliere regionale leghista Stefano Galli, scomparso nel 2021 all’età di 63 anni, aveva trascinato nella rimborsopoli lombarda, prima pagando con soldi pubblici il pranzo di nozze con sua figlia, poi reclutandolo, sempre con denaro dei contribuenti, come consulente.