Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: tra poco il secondo singolare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMODIDALLE 13.00LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)16.12 Ben ritrovati amici di OA Sport. Trailtraed. Gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 dopo il successo di Matteo Berrettini su Thanasi Kokkinakis.12.12 Buongiorno amici di OA Sport. Queste le scelte dei capitani per la semifinale:Berrettini-Kokkinakis-DeBolelli/Vavassori-Edben/ThompsonChiaramente i doppi possono essere cambiati sino a pochi minuti prima dell’inizio.Il programma della semifinaleBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Jannike l’no Alex de, valido comedel tie traed, seconda semifinale delleCup Finals 2024 di tennis.