Inter-news.it - LIVE Inter-Cesena Primavera 3-2: Coveri riapre i conti

L’scende in campo per la dodicesima giornata del campionato contro il, segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Konami Youth Development Centre.3-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPAidoo non spazza, in area di rigore in mischiatira di sinistro e segna il suo secondo gol di giornata. Partita ora completamente riaperta.55? GOL DI!L’ruba palla in pressing, De Pieri serve Zarate Hidalgo che di destro tira una bordata sul secondo palo. 53? ZARAAAAAAATEEEEE HIDALGOOOOOO SI SBLOCCA E SEGNA IL 3-114.04 INIZIA IL SECONDO TEMPO14.03 Campedelli per Ghinelli, primo cambio. La squadra di Andrea Zanchetta tira fuori gli artigli, combatte e ribalta il match alla fine del primo tempo.