LIVE – Avellino-Catania 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladi, match valido per la sedicesima giornata del girone C della. Stadio Partenio-Lombardi in cui i lupi irpini sfidano gli etnei in una partita nella quale si fronteggiano due formazioni entrambe molto ambiziose, anche in chiave promozione, ma che devono recuperare un po’ di terreno. Sesta contro settima, 24 punti a 23. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 23 novembre.COME SEGUIRLALADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-01? – Via al match!14.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti allatestuale del match0-0,) SportFace.