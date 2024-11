Lanazione.it - L’affondo degli studenti: "Niente politiche abitative e il blocco della mensa"

È portando l’attenzione sulla guerra in Palestina che, anche quest’anno, il presidente del Consiglio studentesco dell’Università di Siena, Samuele Picchianti, ha iniziato il proprio discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico. "Nell’ultimo anno in Palestina sono state uccise più di 40.000 persone, in gran parte donne e bambini – ha detto il presidente Picchianti -. In questo anno il movimento in solidarietàPalestina ha fatto capire molto chiaramente che non basta erogare borse di studio. Come può un’Università definirsi neutrale, o addirittura promotrice di pace, se continua a mantenere rapporti con istituzioni che sono complici di questi crimini, come le università israeliane e le aziende del settore militare?". Tanti i temi trattati da Picchianti non sono mancate aspre critiche alle decisioni del governo, rappresentato in aula dal deputato Francesco Michelotti.