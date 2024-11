Metropolitanmagazine.it - La vera magia di Wicked sono i costumi: quando i dettagli fanno (davvero) la differenza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il film di, l’attesissima trasposizione cinematografica del celebre musical di Broadway, promette di stupire non solo per la sua trama avvincente, ma anche per i suoistraordinari. A capo di questa impresa creativa c’è Paul Tazewell, un designer con oltre 30 anni di esperienza, che ha lavorato per rendere il mondo di Oz un luogo visivamente unico e indimenticabile.Tutti i segreti deiinrealizzati per Elphaba e GalindaTazewell ha iniziato a progettare iper, si è ispirato a un libro illustrato francese che descriveva un mondo ricco dinascosti. Questa attenzione minuziosa si è tradotta in un design che permette agli spettatori di fermarsi su ogni scena e ammirare ogni elemento visivo, specialmente i.Ad esempio, il celebre abito a bolle di Glinda, interpretata da Ariana Grande, è un vero capolavoro: composto da 137 pezzi e impreziosito da un corpetto che ha richiesto 225 ore di ricamo a mano.