Ilrestodelcarlino.it - Italia Nostra: "Degrado ed erbacce, una pessima immagine della città"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si considera doveroso segnalare la disarmonia tra l’aspirazione di cittadina perla dell’Adriatico e realtà estetiche che vanificano gli sforzi di proporsi come esempio di attrattiva turistica": è l’incipit critico verso l’amministrazione comunale di una nota firmata Goacchino A. Fasino, presidentesezione del Fermano di. Dice che il suo scopo è di segnalare due situazioni da lui definite ‘Esteticamente sconce’: "La prima – spiega – è lo stato didei marciapiedi di Via San Martino disagevoli e pericolosi per i pedoni, improponibili per chi fa usocarrozzina". La via dopo il sottopasso ferroviario, prosegue in Via Solferino che versa nelle stesse critiche condizioni. Sono strade di accesso allaper chi proviene dall’A14 e che immettono al porto turistico e al lungomare.