Israele news, notte di bombe su Beirut e Gaza. Il caso Netanyahu divide il governo italiano

Tel Aviv, 23 novembre 2024 – Fuoco disul Libano mentre non si placano le polemiche per il ferimento di 4 soldati italiani nel lancio di razzi probabilmente esplosi da Hezbollah. L’esercito di Tel Aviv ha bombardato un edificio di 8 piani a: 4 i morti. Resta altissima la pressione su, colpita da raid israeliani nella. La protezione civile palestinese conta 19 morti, di cui 4 bambini. Non c’è una linea condivisa in Europa e in Italia sul mandato di arresto perspiccato dalla Corte penale internazionale. Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani la posizione del“è chiara”. Un messaggio per il collega Matteo Salvini che ha aperto le porte del Belpaese al premier israeliano (“E’ il benvenuto, i criminali sono altri), in aperta sfida alla CPI.