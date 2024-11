Sport.quotidiano.net - Imprescindibile: giocasse domani all’Olimpico, Freuler farebbe cifra tonda nel 2024, Svizzera inclusa. Remo, 50 partite e non sentirle

La fatica fa 50: come le gare chepotrà dire di aver giocato nell’anno solare qualora dovesse essere impiegato con la Lazio. Anzi, meglio togliere il qualora, perché la storia, da quando lo svizzero è arrivato a Bologna, racconta come tanto Motta quanto Italiano partano da lui nello stilare la formazione titolare.c’è sempre, in campionato, Coppa Italia e nazionale: e poco importa che si tratti di gare di qualificazione, Europei o Nations League. Tanto per fare un esempio, la stella del Real e del Brasile Vinicius, arrivato tra l’altro fino in fondo all’ultima Champions, nell’anno solare dine conta fin qui 54. Nel corso del, lo svizzero ha saltato due sole gare: a Roma con la Lazio, lo scorso 18 febbraio, e col Genoa all’ultima di campionato. Ma se saltò l’Olimpico, dove El Azzouzi si inventò giustiziere, per squalifica, a Genova fu per precauzione, dal momento che era diffidato, il Bologna già in Champions e un’ammonizione avrebbe costretto il Bologna a privarsene all’esordio in questa nuova stagione.