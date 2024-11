Quotidiano.net - Il “pane e le rose“ delle donne afghane

Essere donna sotto un’organizzazione politica e militare a ideologia fondamentalista che impedisce di studiare, uscire di casa, prendere la patente, lavorare e, addirittura, salire su un taxi o andare in un salone di bellezza. È la realtà che tutti i giorni devono affrontare ledopo la caduta, nell’agosto del 2021, del governo sostenuto dagli Stati Uniti lasciando, di fatto, il Paese in mando ai talebani. Bread &s, da ieri su Apple TV+, testimonia quello che ogni giorno devo affrontare legrazie al coraggio di un gruppo di loro che si è filmato di nascosto consegnato quel materiale alla regista Sahra Mani. "Gli uomini nascono con dei diritti che le ragazze e lenon hanno. In questo momento in Afghanistan non ne hanno nessuno. Neanche camminare da sole per la strada", sottolinea Mani.