Gaeta.it - Guasto alla Roma-Ancona: passeggeri bloccati per ore a Foligno, critiche al ministro Salvini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di disservizio ha colpito questa mattina idi un treno FrecciArgento in viaggio da Falconara a. Partito alle 7.50, il treno è rimasto fermo per orestazione dia causa di unlinea ferroviaria, provocando malcontento e frustrazione tra i viaggiatori. Questo evento solleva interrogativi sulla gestione dei trasporti e sull’efficienza del servizio pubblico.Ile il fermo prolungato del treno FrecciArgentoIl treno FrecciArgento, con circa cento marchigiani a bordo, è giuntostazione dialle 9.20 ma non è ripartito. Si tratta di un forte disguido, poiché Trenitalia ha comunicato che il treno avrebbe terminato la corsa a, costringendo ia cercare alternative per raggiungere