Golf, Fishburn irrompe al comando dell’RSM Classic al termine del secondo round. Risale Aberg

isti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno degli ultimissimi appuntamenti del 2024. Siamo infatti arrivati aldel(montepremi 7,6 milioni di dollari), evento nato nel 2010 che si snoda su due percorsi. A metà gara guida la classifica Patrick. L’americano recupera 19 posizioni piazzando un perfetto -8 di giornata issandosi in vetta con lo score complessivo di -11 (131 colpi).vanta una lunghezza di margine sui connazionali Maverick McNealy e Lee Hodges. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un sontuoso -9 macchiato peraltro da un bogey. -9 e quarta piazza per gli statunitensi Michael Thorbjornsen e Luke Clanton, seguiti ad un colpo di distanza dall’altro americano Michael Kim, dal belga Adrien Dumont de Chassart e dal colombiano Nico Echavarria (foto).