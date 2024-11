Giuseppe Conte fischiato (e poi applaudito) dopo un minuto di intervento all'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle - Il video

Leggi su Open.online

Ad appena undall’inizio del suodel, il presidenteè statosonoramente dal pubblico di Roma. Quando c’è un’astensione così forte, ilnon può rimanere indifferente, stava dicendoquando sono iniziate lestazioni, con fischi e buu tra i quali si distingueva anche qualche battito di mani e un coro che si sono trasformati in un applauso quando l’ex premier ha annunciato, senza farsi sovrastare dal pubblico: «Siamo pronti anche al dissenso».questa frase, la gran parte della folla ha espresso apprezzamento per il leader pentastellato, intonando in coro: «!».alla: «Siamo pronti al il dissenso»Ridimensionato l’episodio di tensione,ha proseguito: «Non è un incidente.